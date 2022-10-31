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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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09:22 • 10032 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Вінниччині збили російську ракету, рештки впали на цивільні об'єкти - голова ОВА

На Вінниччині збили російську ракету, рештки впали на цивільні об'єкти - голова ОВА

Київ • УНН

 • 204789 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Вінницькій області збита російська ракета впала на цивільні об’єкти, є руйнування. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, передає УНН.

Цитата

«На Вінниччині збита рашистська ракета впала у цивільні об’єкти. Є руйнування. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС», - написав Борзов.

Нагадаємо

По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.

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