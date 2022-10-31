На Вінниччині збили російську ракету, рештки впали на цивільні об'єкти - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Вінницькій області збита російська ракета впала на цивільні об’єкти, є руйнування. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, передає УНН.
Цитата
«На Вінниччині збита рашистська ракета впала у цивільні об’єкти. Є руйнування. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС», - написав Борзов.
Нагадаємо
По Україні триває повітряна тривога, у Вінницькій, Полтавській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю та Черкаській області були "прильоти", удари були по критичній інфраструктурі.