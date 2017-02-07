На Вінниччині селяни ховають хворих на АЧС свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Віниччині посилились заходи безпеки у зв'язку з новим спалахом африканської чуми свиней у Мурованокуриловецькому районі. Про це стало відомо під час наради у Вінницькій ОДА, передає УНН.
Так, обласна Нацполіція виділяє додатковий склад співробітників, які перевірятимуть транспорт на усіх напрямках з райцентру. Разом з тим навколо лісових масивів теж посилиться чергування, оскільки селяни часто намагаються позбутися туш свиней чи їх рештків у лісі чи на його околицях.
Про випадки захворювання у трьох господарствах Мурованокуриловецького району стало відомо на початку січня.
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Чиновники поскаржилися, що у зв’язку з мораторієм, ніхто не допускає перевіряючих на свої подвір’я.
“І виходить, що вчора ми в одного господаря знищили все поголів’я, а сьогодні біля його ферми знайшли трупи інших свиней”, — розповів начальник Держпродспоживслужби області Григорій Сидорук.
За його словами наразі, офіційно кількості поголів’я свиней у регіоні не встановлено.
Наразі планується виділити 200 тисяч гривень з обласного бюджету на боротьбу з хворобою.
Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.
За словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливим до неспроможності України побороти АЧС.