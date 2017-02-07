На Вінниччині селяни ховають хворих на АЧС свиней

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 45944 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 115834 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 121604 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 105568 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 121742 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 80517 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 89625 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97405 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88846 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 210772 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1м/с
33%
Популярнi новини

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 27593 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 27541 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 29690 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 8400 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 25633 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 121633 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 210787 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 362512 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 297990 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 406803 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 1116 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 26572 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 23951 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 105590 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 29529 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

На Вінниччині селяни ховають хворих на АЧС свиней

Київ • УНН

 • 6277 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Віниччині посилились заходи безпеки у зв'язку з новим спалахом африканської чуми свиней у Мурованокуриловецькому районі. Про це стало відомо під час наради у Вінницькій ОДА, передає УНН.

На Вінниччині селяни ховають хворих на АЧС свиней

Так, обласна Нацполіція виділяє додатковий склад співробітників, які перевірятимуть транспорт на усіх напрямках з райцентру. Разом з тим навколо лісових масивів теж посилиться чергування, оскільки селяни часто намагаються позбутися туш свиней чи їх рештків у лісі чи на його околицях.

Про випадки захворювання у трьох господарствах Мурованокуриловецького району стало відомо на початку січня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перекладати відповідальність за АЧС на “агентів Кремля” — це вже занадто.

Чиновники поскаржилися, що у зв’язку з мораторієм, ніхто не допускає перевіряючих на свої подвір’я.

“І виходить, що вчора ми в одного господаря знищили все поголів’я, а сьогодні біля його ферми знайшли трупи інших свиней”, — розповів начальник Держпродспоживслужби області Григорій Сидорук.

За його словами наразі, офіційно кількості поголів’я свиней у регіоні не встановлено.

Наразі планується виділити 200 тисяч гривень з обласного бюджету на боротьбу з хворобою.

Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.

За словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливим до неспроможності України побороти АЧС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,521.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,604.97