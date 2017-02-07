В Винницкой области селяне прячут больных АЧС свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Винницкой области усилились меры безопасности в связи с новой вспышкой африканской чумы свиней в Мурованокуриловецком районе. Об этом стало известно во время совещания в Винницкой ОГА, передает УНН.
Так, областная Нацполиция выделяет дополнительный состав сотрудников, которые будут проверять транспорт на всех направлениях из райцентра. Вместе с тем вокруг лесных массивов тоже усилится дежурство, поскольку селяне часто пытаются избавиться от туш свиней или их остатков в лесу или в его окрестностях.
О случаях заболевания в трех хозяйствах Мурованокуриловецкого района стало известно в начале января.
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Чиновники пожаловались, что в связи с мораторием, никто не допускает проверяющих на свои дворы.
"И получается, что вчера мы у одного хозяина уничтожили все поголовье, а сегодня у его фермы нашли трупы других свиней", - рассказал начальник Госпродпотребслужбы области Григорий Сидорук.
По его словам сейчас официально поголовье свиней в регионе не установлено.
Сейчас планируется выделить 200 тыс. гривен из областного бюджета на борьбу с болезнью.
Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не станет меньше.
По словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.