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На Вінниччині припинили діяльність 19 АЗС

На Вінниччині припинили діяльність 19 АЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. На Вінниччині протягом трьох днів припинили діяльність 19 АЗС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.

"Упродовж останніх трьох днів, працівниками органів прокуратури Вінниччини, спільно з правоохоронними органами області, створено 8 мобільних груп, проведено 86 оглядів автозаправних станцій розташованих на території Вінницької області, припинено діяльність 19 станцій, які працювали без отримання відповідної ліцензії на роздрібну торгівлю пальним та скрапленим газом", - сказано у повідомленні.

За вказаними фактами зареєстровано 12 кримінальних проваджень. Проведено 19 обшуків, під час яких, демонтовано 9 автозаправних станції, вилучено обладнання, за допомогою якого здійснювалась незаконна діяльність, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, 6 000 літрів скрапленого газу та 30 000 літрів дизельного пального.

Наразі слідство триває, вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень. До суду скеровані клопотання щодо накладення арештів на вилучене обладнання та пальне, призначено експертизи.

Нагадаємо, поліцейські викрили незаконну врізку в газопровід та припинили діяльність семи нелегальних автозаправних пунктів на Кіровоградщині.

Українські Національні Новини

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