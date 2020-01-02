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В Винницкой области прекратили деятельность 19 АЗС

В Винницкой области прекратили деятельность 19 АЗС

Киев  •  УНН

 • 16027 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Винницкой области в течение трех дней прекратили деятельность 19 АЗС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"В течение последних трех дней, сотрудниками органов прокуратуры Винницкой области, совместно с правоохранительными органами области, создано 8 мобильных групп, проведено 86 осмотров автозаправочных станций расположенных на территории области, пресечена деятельность 19 станций, которые работали без получения соответствующей лицензии на розничную торговлю горючим и сжиженным газом", - говорится в сообщении.

По указанным фактам зарегистрировано 12 уголовных производств. Проведено 19 обысков, во время которых, демонтировано 9 автозаправочных станции, изъято оборудование, с помощью которого осуществлялась незаконная деятельность, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, 6 тысяч литров сжиженного газа и 30 тысяч литров дизельного топлива.

Следствие продолжается, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений. В суд направлены ходатайства о наложении арестов на изъятое оборудование и горючее, назначены экспертизы.

Напомним, полицейские разоблачили незаконную врезку в газопровод и пресекли деятельность семи нелегальных автозаправочных пунктов в Кировоградской области.

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