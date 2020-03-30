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На Вінниччині невідомі викрали з фермерського господарства гербіцидів на кілька мільйонів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У селі Гавришівка Вінницького району Вінницької області невідомі викрали з фермерського господарства засобів захисту рослин на суму 5 млн грн. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Подія сталася вночі. Невідомі особи демонтували частину воріт та проникли до складського приміщення, звідки викрали різних гербіциди об’ємом понад 70 літрів. Сума збитків становить близько 5 мдлн грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 185 КК України “Крадіжка”).

Як повідомляв УНН, протягом вихідних у Києві сталося 13 ДТП з постраждалими.

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