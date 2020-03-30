В Винницкой области неизвестные похитили из фермерского хозяйства гербицидов на несколько миллионов гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В селе Гавришовка Винницкого района Винницкой области неизвестные украли с фермерского хозяйства средств защиты растений на сумму 5 млн грн. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Происшествие произошло ночью. Неизвестные лица демонтировали часть ворот и проникли в складское помещение, откуда похитили различных гербициды объемом более 70 литров. Сумма ущерба составляет около 5 мдлн грн.
По данному факту начато досудебное расследование (ст. 185 УК Украины “Кража”).
Как сообщал УНН, в течение выходных в Киеве произошло 13 ДТП с пострадавшими.