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На Вінниччині на пожежі загинула літня жінка

На Вінниччині на пожежі загинула літня жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Вінницькій області внаслідок пожежі в житловому будинку загинула 88-річна жінка. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в області.

Так, 5 вересня, о 4:39, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Пушкіна в селі Зарванці Вінницького району горить житловий будинок.

Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили жінку без ознак життя.

Загиблою виявилася 88-річна власниця будинку.

О 5:00 пожежу локалізовано, а о 5:51 ліквідовано.

Внаслідок загоряння вогнем знищено внутрішнє облицювання стін будинку на площі 30 кв. м.

Причина пожежі встановлюється фахівцями.

Нагадаємо, у Дніпрі згорів гаражний бокс водоканалу.

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