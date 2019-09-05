На Вінниччині на пожежі загинула літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Вінницькій області внаслідок пожежі в житловому будинку загинула 88-річна жінка. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в області.
Так, 5 вересня, о 4:39, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Пушкіна в селі Зарванці Вінницького району горить житловий будинок.
Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили жінку без ознак життя.
Загиблою виявилася 88-річна власниця будинку.
О 5:00 пожежу локалізовано, а о 5:51 ліквідовано.
Внаслідок загоряння вогнем знищено внутрішнє облицювання стін будинку на площі 30 кв. м.
Причина пожежі встановлюється фахівцями.
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