У Дніпрі згорів гаражний бокс водоканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У середу о 07:33 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на вулиці Генерала Воливача, Новокодацького району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
За адресою направлено чергові відділення 4-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла в гаражному боксі на території КП "Водоканал".
Вогнем знищено метало-пластикові вікна та пошкоджено дерев'яні перекриття на даху будівлі та речі побутового вжитку.
Загальна площа пожежі склала 300 кв. метрів.
О 08:22 пожежу локалізовано та о 09:20 ліквідовано.
Загиблих та постраждалих немає.
До ліквідації залучено 13 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, пожежа у Дніпрі знищила склад з сировиною для топливних брикетів.