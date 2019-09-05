У Дніпрі згорів гаражний бокс водоканалу

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У середу о 07:33 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на вулиці Генерала Воливача, Новокодацького району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

За адресою направлено чергові відділення 4-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла в гаражному боксі на території КП "Водоканал".

Вогнем знищено метало-пластикові вікна та пошкоджено дерев'яні перекриття на даху будівлі та речі побутового вжитку.

Загальна площа пожежі склала 300 кв. метрів.

О 08:22 пожежу локалізовано та о 09:20 ліквідовано.

Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації залучено 13 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, пожежа у Дніпрі знищила склад з сировиною для топливних брикетів.

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