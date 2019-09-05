В Днепре сгорел гаражный бокс водоканала
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В среду в 07:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Генерала Воливача Новокодацкого района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По адресу направлено очередные отделение 4-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в гаражном боксе на территории КП "Водоканал".
Огнем уничтожено металлопластиковые окна и повреждены деревянные перекрытия на крыше здания и вещи бытового потребления.
Общая площадь пожара составила 300 кв. метров.
В 8:22 пожар локализован и в 09:20 ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации привлечено 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, пожар в Днепре уничтожил склад с сырьем для топливных брикетов.