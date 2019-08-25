Пожар в Днепре уничтожил склад с сырьем для топливных брикетов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В воскресенье в 19:11 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в складском помещении, которое находится на улице Днипросталивський Индустриального района города Днепр. Об этом сообщили УНН в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По указанному адресу направлено пожарных 2-й, 3-й и 18-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место специалисты Службы спасения "101" установили, что пожар возник в складском помещении.
Огнем уничтожено сырье для изготовления топливных брикетов на площади 20 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.
В 19:47 огонь локализован и в 19:56 ликвидирован.
К ликвидации пожара привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, в Полтавской области потушили лесной пожар.