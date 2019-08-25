Пожежа у Дніпрі знищила склад з сировиною для топливних брикетів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У неділю о 19:11 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у складському приміщенні, яке знаходиться на вулиці Дніпросталівській Індустріального району міста Дніпро. Про це повідомили УНН у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою направлено вогнеборців 2-ї, 3-ї та 18-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце фахівці Служби порятунку "101" встановили, що пожежа виникла у складському приміщенні.
Вогнем знищено сировину для виготовлення топливних брикетів на площі 20 кв. метрів . Загиблих та постраждалих немає.
О 19:47 вогонь локалізовано та о 19:56 ліквідовано.
До ліквідації пожежі залучено 14 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, на Полтавщині загасили лісову пожежу.