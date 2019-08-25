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Пожежа у Дніпрі знищила склад з сировиною для топливних брикетів

Пожежа у Дніпрі знищила склад з сировиною для топливних брикетів

Київ • УНН

 • 9722 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У неділю о 19:11 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у складському приміщенні, яке знаходиться на вулиці Дніпросталівській Індустріального району міста Дніпро. Про це повідомили УНН у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

За вказаною адресою направлено вогнеборців 2-ї, 3-ї та 18-ї державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце фахівці Служби порятунку "101" встановили, що пожежа виникла у складському приміщенні.

Вогнем знищено сировину для виготовлення топливних брикетів на площі 20 кв. метрів . Загиблих та постраждалих немає.

О 19:47 вогонь локалізовано та о 19:56 ліквідовано.

До ліквідації пожежі залучено 14 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, на Полтавщині загасили лісову пожежу.

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