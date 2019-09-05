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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100583 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116469 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108193 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114669 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121844 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149213 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149329 просмотра

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В Винницкой области на пожаре погибла пожилая женщина

В Винницкой области на пожаре погибла пожилая женщина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Винницкой области в результате пожара в жилом доме погибла 88-летняя женщина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в области.

Так, 5 сентября, в 4:39, в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Пушкина в селе Зарванцы Винницкого района горит жилой дом.

Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили женщину без признаков жизни.

Погибшей оказалась 88-летняя хозяйка дома.

В 5:00 пожар локализован, а в 5:51 ликвидирован.

В результате возгорания огнем уничтожена внутренняя облицовка стен дома на площади 30 кв. м.

Причина пожара устанавливается специалистами.

Напомним, в Днепре сгорел гаражный бокс водоканала.

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