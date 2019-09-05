В Винницкой области на пожаре погибла пожилая женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Винницкой области в результате пожара в жилом доме погибла 88-летняя женщина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в области.
Так, 5 сентября, в 4:39, в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Пушкина в селе Зарванцы Винницкого района горит жилой дом.
Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили женщину без признаков жизни.
Погибшей оказалась 88-летняя хозяйка дома.
В 5:00 пожар локализован, а в 5:51 ликвидирован.
В результате возгорания огнем уничтожена внутренняя облицовка стен дома на площади 30 кв. м.
Причина пожара устанавливается специалистами.
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