Чоловіка, який погрожував гранатою дружині та матері взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у погрозі підірвати гранатою дружину та стареньку матір. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужба прокуратури Вінницької області.
“Досудовим розслідуванням установлено, що 49-річний мешканець Літинського району, будучи в стані алкогольного сп’яніння, за місцем свого проживання, під час сварки зі співмешканкою, дістав з кишені куртки гранату РГД-5 та погрожував підірвати її та свою 81-річну матір”, — йдетьсяв повідомленні.
Також за клопотанням Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області взято під варту мешканця Літинського району, підозрювного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129 та ч. 1 ст. 263 КК України.
Нагадаємо, у Вінниці нетверезий чоловік погрожував власній донці пістолетом.