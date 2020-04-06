Мужчину, который угрожал гранатой жене и матери взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Суд взял под стражу мужчину, которого подозревают в угрозе взорвать гранатой жену и старую мать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
“Досудебным расследованием установлено, что 49-летний житель Литинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства, во время ссоры с сожительницей, достал из кармана куртки гранату РГД-5 и угрожал взорвать ее и свою 81-летнюю мать”, — говорится в сообщении.
Также по ходатайству Калиновской местной прокуратуры Винницкой области взят под стражу житель Литинского района, подозреваемый в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 129 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Напомним, в Виннице нетрезвый мужчина угрожал собственной дочери пистолетом.