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На Вінниччині 25 відсотків звільнених за “Законом Савченко” вчинили повторні злочини

Київ • УНН

 • 8091 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Цьогоріч за “Законом Савченко” достроково звільнено 350 вінничан. З них 25% вже встигли вчинити повторні злочини. Про це під час прес-конференції повідомив т.в.о. начальника ГУ Нацполіції у Вінницькій області Юрій Педос, передає кореспондент УНН-Центр.

На Вінниччині 25 відсотків звільнених за “Законом Савченко” вчинили повторні злочини

“Четверта частина звільнених вчинили повторні злочини, в тому числі вбивства, розбійні напади і зґвалтування. У квітні цього року достроково був звільнений уродженець Одеської області, який відбував десятирічне покарання в Піщанській виправній колонії за вчинення вбивства. Вже за три дні на волі він вбив та зґвалтував двох молодих жінок у Ладижині Вінницької області.

Зважаючи на сумну статистику, думаю, що необхідно внести зміни в „Закон Савченко“ та обмежити дострокове звільнення для осіб, що відбувають покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини”, — сказав Ю.Педос.

Він також зазначив, що в найближчі два роки за “Законом Савченко” планують звільнити майже дві тисячі вінничан.

Як повідомляв УНН, звільнені за "законом Савченко" здійснили 28 вбивств за дев'ять місяців.

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