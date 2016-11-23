На Вінниччині 25 відсотків звільнених за “Законом Савченко” вчинили повторні злочини

“Четверта частина звільнених вчинили повторні злочини, в тому числі вбивства, розбійні напади і зґвалтування. У квітні цього року достроково був звільнений уродженець Одеської області, який відбував десятирічне покарання в Піщанській виправній колонії за вчинення вбивства. Вже за три дні на волі він вбив та зґвалтував двох молодих жінок у Ладижині Вінницької області.

Зважаючи на сумну статистику, думаю, що необхідно внести зміни в „Закон Савченко“ та обмежити дострокове звільнення для осіб, що відбувають покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини”, — сказав Ю.Педос.

Він також зазначив, що в найближчі два роки за “Законом Савченко” планують звільнити майже дві тисячі вінничан.

Як повідомляв УНН, звільнені за "законом Савченко" здійснили 28 вбивств за дев'ять місяців.