В Винницкой области 25% освобожденных по "Закону Савченко" совершили повторные преступления
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. В этом году по "Закону Савченко" досрочно освобождены 350 винничан. Из них 25% уже успели совершить повторные преступления. Об этом во время пресс-конференции сообщил и.о. начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Юрий Педос, передает корреспондент УНН-Центр.
"Четвертая часть освобожденных совершили повторные преступления, в том числе убийства, разбойные нападения и изнасилования. В апреле этого года досрочно был освобожден уроженец Одесской области, который отбывал десятилетнее наказание в Песчанской исправительной колонии за совершение убийства. Уже через три дня на свободе он убил и изнасиловал двух молодых женщин в Ладыжине Винницкой области.
Беря во внимание печальную статистику, думаю, что необходимо внести изменения в "Закон Савченко" и ограничить досрочное освобождение для лиц, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления", - сказал Ю.Педос.
Он также отметил, что в ближайшие два года по "Закону Савченко" планируют освободить почти две тысячи винничан.
Как сообщал УНН, освобожденны по "Закону Савченко" совершили 28 убийств за девять месяцев.