На вихідних ймовірні перепади емоційної активності через погоду - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні до кінця тижня очікуються субкомфортні погодні умови, тож у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість, зниження імунітету, а також неуважність та швидка стомлюваність. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, з п’ятниці й до понеділка спостерігатимуться субкомфортні погодні умови, зокрема найбільше субкомфорт відчуватиметься у неділю - до показника в -9.
Сьогодні, 10 квітня, та впродовж вихідних у таких погодних умовах людина може відчувати помірне теплонавантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. У цьому випадку можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.
Також терморегуляторне навантаження може бути слабким, і відмічається як - "прохолодно", у цьому випадку може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.
Подібний стан переважатиме й у понеділок.
Нагадаємо, що в Україні у п'ятницю, 10 квітня, місцями очікується дощова погода, удень повітря прогріється до 22 градусів тепла.