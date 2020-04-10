На выходных вероятны перепады эмоциональной активности из-за погоды - синоптики

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине до конца недели ожидаются субкомфортные погодные условия, поэтому у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость, снижение иммунитета, а также рассеянность и быстрая утомляемость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.