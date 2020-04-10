На выходных вероятны перепады эмоциональной активности из-за погоды - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине до конца недели ожидаются субкомфортные погодные условия, поэтому у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость, снижение иммунитета, а также рассеянность и быстрая утомляемость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, с пятницы и до понедельника будут наблюдаться субкомфортные погодные условия, в частности больше субкомфорт будет ощущаться в воскресенье - до показателя в -9.
Сегодня, 10 апреля, и в течение выходных в таких погодных условиях человек может испытывать умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущение - очень тепло. В этом случае могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.
Также терморегуляторная нагрузка может быть слабой, и отмечается как - "прохладно", в этом случае может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.
Подобное состояние будет преобладать и в понедельник.
Напомним, что в Украине в пятницу, 10 апреля, местами ожидается дождливая погода, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла.