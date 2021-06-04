На вихідних температура поповзе вгору - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, найближчої доби, 5 червня, у східних областях, вдень і на Сумщині, Дніпропетровщині та в Карпатському регіоні, 6-7 червня в Україні невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 8-14°, вдень 17-23°, завтра на півдні Одещини, 6-7 червня у західних та південних областях до 26°.

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 20-23°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18° до 22° тепла, що близько до кліматичної норми.

В Укргідрометцентрі не виключають при цьому, що особливо липень і серпень буде зі значно вищою за норму температурою, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним.