На выходных температура поползет вверх - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Несмотря на то, что дожди по Украине продолжатся и на выходных, начнет постепенно теплеть, и температура достигнет 26 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки, 5 июня, в восточных областях, днем и в Сумской, Днепропетровской и в Карпатском регионе, 6-7 июня в Украине небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы.
Температура 5-7 июня ночью 8-14°, днем 17-23°, завтра на юге Одесской области, 6-7 июня в западных и южных областях до 26°.
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 10-13°, днем 20-23°.
Добавим
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.
По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18° до 22° тепла, что близко к климатической норме.
В Укргидрометцентре не исключают при этом, что особенно июль и август будет с температурой, значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким.