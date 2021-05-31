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Пекельна спека: в Україні влітку очікують до +40

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Температура повітря влітку в Україні може сягати 40 градусів. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода директор “Укргідрометцентру” Микола Кульбіда, передає УНН.

Пекельна спека: в Україні влітку очікують до +40

Цитата

“Якщо проаналізувати стан погоди в літній період за останні років двадцять, то виходить, що не може бути літо зараз холодним... Починаючи з червня, а особливо липень і серпень — це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас уже не буде”, — сказав Кульбіда.

Додамо

Директор “Укргідрометцентру” зазначив, що температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз на перші дні червня

В Україні найближчими днями буде переважати прохолодна дощова погода, повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у Києві літо розпочнеться перервою у дощах і прохолодою: вночі +4+7 градусів, вдень 1 червня +14+17 градусів, із поривчастим північно-східним вітром.

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