Пекельна спека: в Україні влітку очікують до +40

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“Якщо проаналізувати стан погоди в літній період за останні років двадцять, то виходить, що не може бути літо зараз холодним... Починаючи з червня, а особливо липень і серпень — це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас уже не буде”, — сказав Кульбіда.

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Директор “Укргідрометцентру” зазначив, що температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.

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В Україні найближчими днями буде переважати прохолодна дощова погода, повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у Києві літо розпочнеться перервою у дощах і прохолодою: вночі +4+7 градусів, вдень 1 червня +14+17 градусів, із поривчастим північно-східним вітром.