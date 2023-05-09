На відновлення системи охорони здоров’я: Україна залучить ще понад 350 млн грн від Світового банку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Уряд залучає ще один грант у понад 350 млн грн для зміцнення та відновлення української системи охорони здоров’я. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, передає УНН.
Цитата
«Ці кошти допоможуть нам у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання. Важливим елементом є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення», — підкреслив Шмигаль.
Додамо
Як зауважив Прем’єр-міністр, кошти будуть залучені в межах проекту «Heal Ukraine», який Україна реалізовує разом із групою Світового банку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна отримала майже 190 мільйонів кредиту від Світового банку