На восстановление системы здравоохранения: Украина привлечет еще более 350 млн грн от Всемирного банка

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Правительство привлекает еще один грант в более 350 млн грн для укрепления и восстановления украинской системы здравоохранения. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, передает УНН.

Цитата

«Эти средства помогут нам в восстановлении разрушенных больниц и закупке нового оборудования. Важным элементом является повышение эффективности предоставления медицинских услуг на деоккупированных территориях, в частности оснащение больниц альтернативными источниками питания», — подчеркнул Шмыгаль.

Добавим

Как заметил Премьер-министр, средства будут привлечены в рамках проекта «Heal Ukraine», который Украина реализовывает вместе с группой Всемирного банка.

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