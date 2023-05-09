На восстановление системы здравоохранения: Украина привлечет еще более 350 млн грн от Всемирного банка

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«Эти средства помогут нам в восстановлении разрушенных больниц и закупке нового оборудования. Важным элементом является повышение эффективности предоставления медицинских услуг на деоккупированных территориях, в частности оснащение больниц альтернативными источниками питания», — подчеркнул Шмыгаль.

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Как заметил Премьер-министр, средства будут привлечены в рамках проекта «Heal Ukraine», который Украина реализовывает вместе с группой Всемирного банка.

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