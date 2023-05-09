На восстановление системы здравоохранения: Украина привлечет еще более 350 млн грн от Всемирного банка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Правительство привлекает еще один грант в более 350 млн грн для укрепления и восстановления украинской системы здравоохранения. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, передает УНН.
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«Эти средства помогут нам в восстановлении разрушенных больниц и закупке нового оборудования. Важным элементом является повышение эффективности предоставления медицинских услуг на деоккупированных территориях, в частности оснащение больниц альтернативными источниками питания», — подчеркнул Шмыгаль.
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Как заметил Премьер-министр, средства будут привлечены в рамках проекта «Heal Ukraine», который Украина реализовывает вместе с группой Всемирного банка.
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