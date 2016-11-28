На Великому адронному колайдері почав працювати робот

Основним завданням робота на ім'я ТІМ є патрулювання 27-кілометрового тунелю Великого адронного колайдера. Робот рухається монорельсом по доріжці на стелі тунелю.

Як зазначають розробники, розумна машина використовується для моніторингу в режимі реального часу тунелю Великого адронного колайдера: тунельної структури, відсоткового вмісту кисню та температури.

Робот забезпечує візуальну та інфрачервону зйомку тунелю і може рухатися зі швидкістю до 6 км/год. Він також може тягнути невеликі вагони для виконання різних завдань.