На Великому адронному колайдері почав працювати робот
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Великому адронному колайдері з'явився робот, який контролює справність тунелю та різноманітного устаткування, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Міжнародного дослідницького центру європейської спільноти.
Основним завданням робота на ім'я ТІМ є патрулювання 27-кілометрового тунелю Великого адронного колайдера. Робот рухається монорельсом по доріжці на стелі тунелю.
Як зазначають розробники, розумна машина використовується для моніторингу в режимі реального часу тунелю Великого адронного колайдера: тунельної структури, відсоткового вмісту кисню та температури.
Робот забезпечує візуальну та інфрачервону зйомку тунелю і може рухатися зі швидкістю до 6 км/год. Він також може тягнути невеликі вагони для виконання різних завдань.