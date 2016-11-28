На Большом адронном коллайдере начал работать робот

Основной задачей робота по имени ТИМ является патрулирование 27-километрового туннеля Большого адронного коллайдера. Робот движется монорельсом по дорожке на потолке тоннеля.

Как отмечают разработчики, умная машина используется для мониторинга в режиме реального времени тоннеля Большого адронного коллайдера: туннельной структуры, процентного содержания кислорода и температуры.

Робот обеспечивает визуальную и инфракрасную съемку туннеля и может двигаться со скоростью до 6 км/ч. Он также может тянуть небольшие вагоны для выполнения различных задач.