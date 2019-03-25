На українсько-польському кордоні затримано 6 мігрантів з Непалу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вчора, 24 березня, біля українсько-польського кордону затримано шість іноземців з Непалу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Про виявлення групи невідомих осіб на околиці с. Нагачів військовослужбовців відділення „Грушів“ повідомили члени громадського формування. Не гаючи часу наряд у складі співробітників Держприкордонслужби та Національної поліції, за кілька метрів до держрубежу, затримав шістьох громадян Непалу. Іноземців, які мали при собі документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що з початку операції “Мігрант”, яка розпочалась 1 березня, затримано 520 порушників українського законодавства, на яких накладено штрафів на загальну суму близько 1,5 млн гривень.
Нагадаємо, прикордонники Одеси виявили 18 нелегальних мігрантів, які знаходились на території України, 12 з них примусово повернуть до їхніх держав.