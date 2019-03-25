На украинско-польской границе задержано 6 мигрантов из Непала

"Об обнаружении группы неизвестных лиц на окраине с. Нагачев военнослужащие отделения "Груши" сообщили члены общественного формирования. Не теряя времени наряд в составе сотрудников Госпогранслужбы и Национальной полиции, за несколько метров до госграницы, задержал шестерых граждан Непала. Иностранцев, которые имели при себе документы, доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала операции "Мигрант", которая началась 1 марта, задержано 520 нарушителей украинского законодательства, на которых наложено штрафов на общую сумму около 1,5 млн гривен.

Напомним, пограничники Одессы обнаружили 18 нелегальных мигрантов, которые находились на территории Украины, 12 из них принудительно возвращены в их государства.



