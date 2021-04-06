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На ухиленні від сплати 18 млн грн податків спіймали фірму-учасника "Великого будівництва"

Київ • УНН

 • 22839 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Податкова міліція викрила підприємство, яке неодноразово ставало переможцем публічних торгів за програмою “Велике будівництво”, в ухиленні від сплати податків на 18,6 млн гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державної фіскальної служби (ДФС).

Цитата:

"Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у місті Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, викрили службових осіб приватного підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємство, в тому числі, неодноразово ставало переможцем публічних торгів по програмі “Велике будівництво”, - повідомили у ДФС.

Деталі

За даними фіскалів, "з метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (схема відкату)" підприємство проводило безтоварні операції, при цьому лише документально відображаючи придбання товарів і робіт в іншого товариства, яке своєю чергою, здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ризиковими підприємствами.

"Діючи умисно, фігуранти кримінального провадження формували безпідставний податковий кредиту з ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн гривень", - повідомили у ДФС.

На підставі ухвали районного суду, співробітники податкової міліції провели обшуки офісних та житлових приміщень, у результаті яких, як вказано, виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, чорнові записи та готівкові грошові кошти на загальну суму понад 6 млн гривень в еквіваленті.

Виявлені речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження. Триває досудове розслідування.

Доповнення

У 2020 році стартував амбітний президентський проект "Велике будівництво". Зокрема, Президент України Володимир Зеленський зі своєю програмою "Велике будівництво" приписує собі великі обсяги ремонту доріг. В одному з інтерв'ю наприкінці минулого року він зазначав, що "вже зробили, й це підтверджено, чотири тисячі кілометрів доріг у цьому (2020 - ред.) році, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі". Однак, такі ж заяви лунали і за попередньої влади, і цифри за рік називалася майже такі ж.

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