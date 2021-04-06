На уклонении от уплаты 18 млн грн налогов поймали фирму-участника "Большого строительства"

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"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, разоблачили должностных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предприятие, в том числе, неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большое строительство", - сообщили в ГФС.

Детали

По данным фискалов, "с целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (схема отката)" предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение товаров и работ у другого общества, в свою очередь осуществлявшего финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми предприятиями.

"Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства формировали безосновательный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен", - сообщили в ГГФС.

На основании постановления районного суда, сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений, в результате которых, как указано, обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн гривен в эквиваленте.

Обнаруженные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Продолжается досудебное расследование.

Дополнение

В 2020 году стартовал амбициозный президентский проект "Большое строительство". В частности, Президент Украины Владимир Зеленский со своей программой "Большое строительство" приписывает себе большие объемы ремонта дорог. В одном из интервью в конце прошлого года он отмечал, что "уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом (2020 - ред.) году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме". Однако, такие же заявления звучали и от предыдущей власти, и цифры за год называлась почти такие же.