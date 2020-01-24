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На участь у конкурсі української кінопремії “Золота Дзиґа” надійшло майже 90 фільмів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. На участь у Четвертій Кінопремії було подано 88 повнометражних та короткометражних стрічок. Серед них 17 повнометражних ігрових, 31 короткометражних ігрових, 20 документальних, 1 повнометражний анімаційний фільм та 19 короткометражних анімаційних фільмів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Української кіноакадемії.

На участь у конкурсі української кінопремії “Золота Дзиґа” надійшло майже 90 фільмів

“Цей рік став для нас показовим у багатьох сенсах. Якщо раніше ми говорили про відродження українського кіно, то зараз ми бачимо його стрімкий розвиток, масштабування та впевнений вихід на міжнародний ринок, про що свідчать нагороди на кінофестивалях класу А. Крім того, 2019 став роком успішних дебютів молодих талановитих режисерів, які створили дійсно якісні стрічки, здатні конкурувати не лише на внутрішньому ринку, але й з іноземними фільмами. Саме тому з’явилась потреба у новій номінації „Відкриття року“, де будуть відзначені видатні здобутки та досягнення кінематографістів. Рада, що з року в рік, якість українських фільмів зростає, і впізнаваність українського кіно для глядача лише збільшується. На Четверту Національну кінопремію „Золота Дзиґа“ подали 88 фільмів, з яких формуватиметься довгий список номінантів”, — зазначила виконавчий директор Української кіноакадемії Анна Мачух.

“Наразі триває селекція фільмів на відповідність вимогам регламенту Четвертої Національної кінопремії. З 5 лютого члени Кіноакадемії розпочнуть голосування за фільми-претенденти на “Золоту Дзиґу”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стали відомі номінанти на кінопремію “Оскар”

Зазначається, що номінантів на Четверту Національну кінопремію оголосять у березні.

В українській кіноакадемії нагадали, що статуетка “Золота Дзиґа” вручатиметься у 23 номінаціях.

“Цього року перелік номінацій зазнав змін, зокрема з’явилися номінації за “Найкращі візуальні ефекти” та “Відкриття року”, а категорію “Найкращий анімаційний фільм” розділено на “Найкращий повнометражний анімаційний фільм” та “Найкращий короткометражний анімаційний фільм”, — додали у повідомленні.

Урочиста церемонія вручення Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа” відбудеться 28 квітня в КВЦ “Парковому”.

Нагадаємо, у квітні 2019 року були оголошені переможці минулорічної національної кінопремії “Золота дзиґа”.

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