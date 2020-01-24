На участие в конкурсе украинской кинопремии "Золотая Юла" поступило почти 90 фильмов

"Этот год стал для нас показательным во многих смыслах. Если раньше мы говорили о возрождении украинского кино, то сейчас мы видим его стремительное развитие, масштабирование и уверенный выход на международный рынок, о чем свидетельствуют награды на кинофестивалях класса А. Кроме того, 2019 год стал годом успешных дебютов молодых талантливых режиссеров, которые создали действительно качественные ленты, способные конкурировать не только на внутреннем рынке, но и с иностранными фильмами. Именно поэтому появилась потребность в новой номинации "Открытие года", где будут отмечены выдающиеся достижения и достижения кинематографистов. Рада, что из года в год, качество украинских фильмов растет, и узнаваемость украинского кино для зрителя только увеличивается. На четвертую Национальную кинопремию "Золотая Юла" подали 88 фильмов, из которых будет формироваться длинный список номинантов", - отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

"Сейчас продолжается селекция фильмов на соответствие требованиям регламента Четвертой Национальной кинопремии. С 5 февраля члены Киноакадемии начнут голосования за фильмы-претенденты на "Золотую Волчка", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что номинантов на Четвертую Национальную кинопремию объявят в марте.

В украинском киноакадемии напомнили, что статуэтка "Золотая Юла" будет вручаться в 23 номинациях.

"В этом году перечень номинаций претерпел изменения, в частности появились номинации за "Самые визуальные эффекты" и "Открытие года", а категорию "Лучший анимационный фильм" разделено на "Лучший полнометражный анимационный фильм" и "Лучший короткометражный анимационный фильм", - добавили в сообщении.

Торжественная церемония вручения Четвертой Национальной кинопремии "Золотая Юла" состоится 28 апреля в КВЦ "Парковом".

Напомним, в апреле 2019 года были объявлены победители прошлогодней национальной кинопремии "Золотая юла".