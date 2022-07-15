На центральній вулиці Сєвєродонецька "несподівано" підірвалося авто з окупантами: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У зайнятому окупантами Сєвєродонецьку “несподівано” підірвався автомобіль з окупантами, четверо рашистів загинули, ще шість отримали поранення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"У Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких", - написав Гайдай у Telegram.
Деталі
Голова ОВА повідомляє, що у місті зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які мародерять та погрожують цивільному населенню. Зокрема, достовірно невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно окупованих містах. Полювання за людьми із "неправильною" позицією окупанти не припиняють. Цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця приховування громадян.
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“Упевнений, що окупаційна влада намагається створити у місцевого населення стійке враження – нібито налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можливо швидко та ефективно. Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, допоки це буде цікаво російським ЗМІ та, відповідно, кремлю. Як тільки пропагандисти підуть, спроби відновлення регіону будуть поставлені на тривалу паузу. От у Луганську ця пауза триває вже вісім років", – написав він у Telegram.
Він додав, що на лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму.
За 14 липня здійснено щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам'янському. Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Утім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися, зазначає Гайдай.
Також, з його слів, зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири – з мінометів, одна – із реактивних систем залпового вогню, п’ять – із танків,
Доповнення
Як писав УНН, російські окупанти змушують жителів Сєвєродонецька виходити працювати на завод “Азот”. Запуск заводу може призвести до техногенної катастрофи.