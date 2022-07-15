На центральной улице Северодонецка "неожиданно" взорвался автомобиль с оккупантами: есть погибшие и раненые

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"В Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" взорвалось авто с оккупантами. В итоге, шесть раненых, из которых четверо – тяжелых", - написал Гайдай в Telegram.

Детали

Глава ОВА сообщает, что в городе растет недовольство оккупационными властями и военными, которые мародерят и угрожают гражданскому населению. В частности, достоверно неизвестно, сколько украинцев замучили россияне в недавно оккупированных городах. Охоту за людьми с "неправильной" позицией оккупанты не прекращают. Эту позицию оценивают соседи и даже родственники луганчан, сливая адреса и возможные места сокрытия граждан.

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“Уверен, что оккупационные власти пытаются создать у местного населения устойчивое впечатление – якобы наладить безопасную и полноценную мирную жизнь на этих территориях возможно быстро и эффективно. Они будут обещать и имитировать восстановление городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и, соответственно, кремлю. Как только пропагандисты уйдут, попытки возобновления региона будут поставлены на длительную паузу. Вот в Луганске эта пауза длится уже восемь лет", – написал он в Telegram.

Он добавил, что на линии фронта российские войска продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары с последующими попытками штурма.

За 14 июля совершен по меньшей мере один ракетный удар и авиаудары, в частности, по Верхнекаменскому. Там и в Белогоровке пострадали остатки гражданской инфраструктуры. Впрочем, штурмовые действия по обоим направлениям врагу не удались, отмечает Гайдай.

Также, по его словам, зафиксированы три атаки из ствольной артиллерии, четыре – из минометов, одна – из реактивных систем залпового огня, пять – из танков,

Дополнение

Как писал УНН, российские оккупанты заставляют жителей Северодонецка выходить работать на завод “Азот”. Запуск завода может привести к техногенной катастрофе.