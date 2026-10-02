На трасі Київ – Одеса мікроавтобус врізався у відбійник: є загибла і сім поранених

На трасі Київ – Одеса водій мікроавтобуса в’їхав у відбійник та бетонні плити. У результаті аварії восьмеро людей отримали тілесні ушкодження, одна з яких смертельна, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

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Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса, рухаючись у напрямку Одеси, не впорався з керуванням, унаслідок чого в’їхав у відбійник та бетонні плити.

Унаслідок автопригоди загинула пасажирка мікроавтобуса. Водій та ще шестеро його пасажирів доставлені до медичного закладу з різними тілесними ушкодженнями. Керманича в лікарні перевірять і на стан сп’яніння.

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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