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На трасі Київ – Одеса мікроавтобус врізався у відбійник: є загибла і сім поранених

Київ • УНН

 • 2348 перегляди

У ДТП на трасі Київ – Одеса загинула пасажирка мікроавтобуса, водій і шестеро пасажирів травмовані. Обставини аварії встановлює поліція.

На трасі Київ – Одеса мікроавтобус врізався у відбійник: є загибла і сім поранених

На трасі Київ – Одеса водій мікроавтобуса в’їхав у відбійник та бетонні плити. У результаті аварії восьмеро людей отримали тілесні ушкодження, одна з яких смертельна, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса, рухаючись у напрямку Одеси, не впорався з керуванням, унаслідок чого в’їхав у відбійник та бетонні плити.

Унаслідок автопригоди загинула пасажирка мікроавтобуса. Водій та ще шестеро його пасажирів доставлені до медичного закладу з різними тілесними ушкодженнями. Керманича в лікарні перевірять і на стан сп’яніння.

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В Одесі іноземець на BMW влаштував масштабну ДТП, серед постраждалих поліцейські та військові ТЦК27.09.26, 11:57 • 15601 перегляд

Антоніна Туманова

Кримінал
Траса Київ-Одеса
Дорожньо-транспортна пригода
Одеса
Київ