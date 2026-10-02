На трассе Киев — Одесса микроавтобус врезался в отбойник: есть погибшая, семеро пострадавших
Киев • УНН
В ДТП на трассе Киев — Одесса погибла пассажирка микроавтобуса, водитель и шестеро пассажиров получили травмы. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.
На трассе Киев — Одесса водитель микроавтобуса врезался в отбойник и бетонные плиты. В результате аварии восемь человек получили телесные повреждения, одно из которых смертельное, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, двигаясь в направлении Одессы, не справился с управлением, в результате чего врезался в отбойник и бетонные плиты.
В результате ДТП погибла пассажирка микроавтобуса. Водитель и еще шестеро его пассажиров доставлены в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями. В больнице водителя также проверят на состояние опьянения.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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