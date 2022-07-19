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На трасі до кордону з Польщею сталася смертельна ДТП: затор розтягнувся на 6 км

На трасі до кордону з Польщею сталася смертельна ДТП: затор розтягнувся на 6 км

Київ • УНН

 • 311026 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. На автодорозі М-11 Львів — Шегині у Львівській області сталась смертельна ДТП, зіштовхнулися автомобілі Ford Focus та Audi A6. Рух двома смугами перекритий. Про це повідомляє патрульна поліція України, передає УНН.

Цитата

«Біля населеного пункту Бартатів Львівської області, що на автодорозі М-11 Львів — Шегині, смертельна ДТП. Рух двома смугами перекритий. Зіштовхнулися автомобілі Ford Focus та Audi A6. Затор складає орієнтовно 6 км, об'їзд здійснюється узбіччям», - йдеться в повідомленні.

Додамо, автодорога М-11 починається у Львові і закінчується на пропускному пункті Шегині на кордоні з Польщею.

Доповнення

12 липня, близько 19 години, на Одещині зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet та мотоцикл Honda. В результаті аварії водій двоколісника – 44-річний місцевий житель – загинув.

Українські Національні Новини

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