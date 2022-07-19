На трассе к границе с Польшей произошло смертельное ДТП: пробка растянулась на 6 км
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На автодороге М-11 Львов — Шегини во Львовской области произошло смертельное ДТП, столкнулись автомобили Ford Focus и Audi A6. Движение двумя полосами перекрыто. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, передает УНН.
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«Возле населенного пункта Бартатов Львовской области на автодороге М-11 Львов — Шегини, смертельное ДТП. Движение двумя полосами перекрыто. Столкнулись автомобили Ford Focus и Audi A6. Пробка составляет ориентировочно 6 км, объезд осуществляется по обочине», - говорится в сообщении.
Добавим, автодорога М-11 начинается во Львове и заканчивается на пропускном пункте Шегини на границе с Польшей.
Дополнение
12 июля, около 19 часов, в Одесской области столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и мотоцикл Honda. В результате аварии водитель двухколесника – 44-летний местный житель – погиб.