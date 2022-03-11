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На тлі вторгнення: МЗС України висловило протест через незаконне засудження в Росії п'ятьох українців

На тлі вторгнення: МЗС України висловило протест через незаконне засудження в Росії п'ятьох українців

Київ • УНН

 • 130279 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Росія продовжує політичні переслідування українських громадян на тлі повномаштабного вторгнення в Україну. Так, незаконний вирок отримало п'ять громадян України. На ситуацію відреагувало Міністерство закордонних справ, пише УНН.

Цитата

“Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із безпідставним, політично вмотивованим рішенням Південного окружного військового суду у м. Ростов-на-Дону від 10 березня 2022 року про засудження за сфабрикованими звинуваченнями до позбавлення волі п’ятьох громадян України у справі так званої "другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір", - йдеться в коментарі міністерства.

Деталі

Так, зазначається, що поряд із триваючими цинічними і варварськими вбивствами цивільного населення України, бомбардуваннями українських міст та інших населених пунктів, регулярним зривом домовленостей про відкриття гуманітарних коридорів, знищенням об’єктів критичної інфраструктури, захопленням українських атомних станцій та їхнього персоналу, Російська Федерація продовжує ганебну практику політичних переслідувань громадян України, які були незаконно затримані на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

“Ігнорування суддями свідчень про непричетність обвинувачуваних до інкримінованих діянь, а також недопуск на територію Росії адвокатів та рідних для участі в судовому засіданні під час винесення вироку є додатковим свідченням політичної вмотивованості рішення позбавити волі громадян України”, - зазначають в дипвідомстві.

Російська Федерація має негайно припинити свої звірства в Україні, вивести свої збройні сили, найманців, їхнє озброєння та техніку з території України, а також звільнити усіх незаконно засуджених громадян України, у тому числі засуджених українських громадян, наголосили в МЗС.

РФ та її військово-політичне керівництво мають бути притягнені до відповідальності за всі скоєні міжнародно-протиправні діяння в Україні, порушення міжнародного гуманітарного права, масові злочини проти мирного населення, йдеться в заяві.

Міністерство закликало міжнародне співтовариство засудити триваючі порушення Росією міжнародного гуманітарного права на території України, а також закликало до більш рішучої підтримки України, яка сьогодні ціною тисяч людських життів захищає Європу від поширення «руского міра» та російської агресії.

“Закриття неба над Україною та посилення системи протиповітряної оборони нашої держави допоможе якнайскоріше припинити гуманітарну катастрофу, спричинену російською збройною агресією проти українського народу”, - додали дипломати.

Контекст

Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону в межах "справи Хізб ут-Тахрір" 10 березня засудив до позбавлення волі громадського журналіста «Кримської солідарності» Ремзі Бекірова та правозахисника Різу Ізотова – на 19 років, Шабана Умерова – на 18 років, Раіма Айвазова – на 17 років, Фархода Базарова – на 15 років.

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