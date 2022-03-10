Список українських політв’язнів поповнився ще п'ятьма кримськими татарами - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону в рамках "справи Хізб ут-Тахрір" засудив учасників так званої "другої сімферопольської групи" до позбавлення волі на терміни від 14 до 19 років. Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Про це повідомила у Telegram омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.
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За словами омбудсмена, наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання у колонії суворого режиму.
Так, громадського журналіста Ремзі Бекірова та правозахисника Різу Ізетова засуджено до 19 років позбавлення волі з відбуванням перших 5 років тюрмі, а решту, у виправній колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік і шість місяців. Активіста Раїма Айвазова – до 17 років, з яких перші 5 років тюрми, з обмеженням 1 рік та 6 місяців. Активіста Шабана Умерова - до 18 років, з яких перші 5 років тюрми, з обмеженням 1 рік і 6 місяців. Активіста Фархода Базарова – до 15 років, перші 4 роки та 10 місяців в'язниці з обмеженням 1 рік.
Усіх п'ятьох громадян України обвинуватили за статтею ст. 205.5 (організація та участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу РФ.
Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини, додала Денісова.
Додамо
Омбудсмен закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину.