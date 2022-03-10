Список украинских политзаключенных пополнился еще пятью крымскими татарами - омбудсмен

Детали

По словам омбудсмена, наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима.

Так, общественного журналиста Ремзи Бекирова и правозащитника Реза Изетова приговорено к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальные в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Активиста Раима Айвазова - к 17 годам, из которых первые 5 лет тюрьмы, с ограничением на 1 год и 6 месяцев. Активиста Шабана Умерова - к 18 годам, из которых первые 5 лет тюрьмы, с ограничением на 1 год и 6 месяцев. Активиста Фархода Базарова - к 15 годам, первые 4 года и 10 месяцев тюрьмы с ограничением 1 год.

Всех пятерых граждан Украины обвинили по статье ст. 205.5 (Организация и участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса РФ.

Осуществляя судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека, добавила Денисова.

Добавим

Омбудсмен призвала представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить РФ прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину.