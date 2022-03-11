На фоне вторжения: МИД Украины выразил протест из-за незаконного осуждения в России пятерых украинцев

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“Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с безосновательным политически мотивированным решением Южного окружного военного суда в г. Ростов-на-Дону от 10 марта 2022 года об осуждении по сфабрикованным обвинениям к лишению свободы пятерых граждан Украины в деле так называемой "второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир", - говорится в комментарии министерства.

Детали

Так, отмечается, что наряду с продолжающимися циничными и варварскими убийствами гражданского населения, бомбардировками украинских городов и других населенных пунктов, регулярным срывом договоренностей об открытии гуманитарных коридоров, уничтожением объектов критической инфраструктуры, захватом украинских атомных станций и их персонала, Российская Федерация продолжает порочную практику политических преследований граждан Украины, которые были незаконно задержаны на временно оккупированных территориях нашего государства.

“Игнорирование судьями показаний о непричастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям, а также недопуск на территорию России адвокатов и родных для участия в судебном заседании во время вынесения приговора является дополнительным свидетельством политической мотивированности решения лишить свободы граждан Украины”, - отмечают в дипведомстве.

Российская Федерация должна немедленно прекратить свои зверства в Украине, вывести свои вооруженные силы, наемников, их вооружение и технику с территории Украины, а также освободить всех незаконно осужденных граждан Украины, в том числе осужденных украинских граждан, подчеркнули в МИД.

РФ и ее военно-политическое руководство должны быть привлечены к ответственности за все совершенные международно-противоправные деяния в Украине, нарушения международного гуманитарного права, массовые преступления против мирного населения, говорится в заявлении.

Министерство призвало международное сообщество осудить продолжающиеся нарушения Россией международного гуманитарного права на территории Украины, а также призвало к более решительной поддержки Украины, которая сегодня ценой тысяч человеческих жизней защищает Европу от распространения "русского мира" и российской агрессии.

“Закрытие неба над Украиной и усиление системы противовоздушной обороны нашего государства поможет как можно скорее прекратить гуманитарную катастрофу, вызванную российской вооруженной агрессией против украинского народа", - добавили дипломаты.

Контекст

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в рамках "дела Хизб ут-Тахрир" 10 марта приговорил к лишению свободы общественного журналиста "Крымской солидарности" Ремзи Бекирова и правозащитника Реза Изотова - на 19 лет, Шабана Умерова - на 18 лет, Раима Айвазова - на 17 лет, Фархода Базарова - на 15 лет.