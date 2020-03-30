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На тлі коронавірусу: попит на алкоголь у США виріс на 63%

На тлі коронавірусу: попит на алкоголь у США виріс на 63%

Київ • УНН

 • 11184 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. На тлі поширення коронавірісу в США збільшився попит на алкогольні напої. Про це свідчить статистика веб-сайту пошуку товарів і послуг на території США Yelp, передає УНН.

Так, з 8 по 17 березня в США попит на алкогольні напої виріс на 63%.

Також, американці стали набагато частіше замовляти їжу додому (+59%). А попит на фастфуд виріс на 64%.

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Крім того, в Америці рекордно виріс попит на бакалійні товари - на 160%.

Також, протягом звітного періоду, попит на ліки в Америці виріс на 129%.

Нагадаємо, серед найпопулярніших товарів, які сьогодні купують українці: маски, засоби для дезінфекції, продукти харчування, туалетний папір і також алкоголь.

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