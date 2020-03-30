На фоне коронавируса: спрос на алкоголь в США вырос на 63%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На фоне распространение коронавируса в США увеличился спрос на алкогольные напитки. Об этом свидетельствует статистика веб-сайта поиска товаров и услуг на территории США Yelp, передает УНН.
Так, с 8 по 17 марта в США спрос на алкогольные напитки вырос на 63 %.
Также, американцы стали гораздо чаще заказывать пищу на дом (+59%). А спрос на фастфуд вырос на 64%.
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Кроме того, в Америке рекордно вырос спрос на бакалейные товары – на 160%.
Также, в течение отчетного периода, спрос на лекарства в Америке вырос на 129%.
Напомним, среди самых популярных товаров, которые сегодня покупают украинцы: маски, средства для дезинфекции, продукты питания, туалетная бумага и также алкоголь.