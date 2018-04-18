Жінка напала з ножем на ґвалтівника своєї доньки на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Тернопільській області чоловік 1948 року народження намагався зґвалтувати 10-річну дівчинку, однак її матір нанесла кривднику ножові поранення. Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.
За попередніми даними, пенсіонер напоїв алкоголем сусідську 10-літню дівчинку, після чого затягнув у своє приміщення, роздягнув та намагався вступити з нею у статеві стосунки.
"Дитячі крики почули жінки. Підійшовши до хати, вони побачили оголеного діда та малолітню. Одна з них побігла повідомити про ситуацію маму дівчинки, яка мешкала за три хати. Жінка кинулася до сусіда, вибила вікно, а потім двері. Відтягнувши доньку, схопила ніж та нанесла поранення кривднику. Після цього забрала п'ятикласницю додому і викликала поліцію та швидку. Поранений чоловік зумів дійти до колишньої дружини, яка також викликала медиків. З двома проникаючими ножовими пораненнями 17 квітня бригада швидкої допомоги доправила до лікарні чоловіка. У потерпілого - поранення живота з ушкодженням внутрішніх органів та поріз ноги", - зазначили в поліції.
Дитину забрали до реанімації. Медики не виявили на ній слідів зґвалтування - тільки синці на руках в області зап'ястя. З нею будуть спілкуватися психологи. А чоловіка прооперували.
Маму дівчинки затримали.
Цей факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 ККУ. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження згідно зі статтею 156 (розбещення неповнолітніх) ККУ. Слідство триває.
Нагадаємо, на Прикарпатті прокуратура передала до суду справу чоловіка, який декілька років ґвалтував малолітню падчерку.