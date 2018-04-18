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Женщина напала с ножом на насильника своей дочери в Тернопольской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Тернопольской области мужчина 1948 года пытался изнасиловать 10-летнюю девочку, однако ее мать нанесла обидчику ножевые ранения. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает УНН.

Женщина напала с ножом на насильника своей дочери в Тернопольской области

По предварительным данным, пенсионер напоил алкоголем соседскую 10-летнюю девочку, после чего затащил в свое помещение, раздел и пытался вступить с ней в половые отношения.

"Детские крики услышали женщины. Подойдя к дому, они увидели обнаженного деда и малолетнюю. Одна из них побежала сообщить о ситуации маме девочки, которая жила за три дома. Женщина бросилась к соседу, выбила окно, а потом дверь. Оттянув дочь, схватила нож и нанесла ранения обидчику. После этого забрала пятиклассницу домой и вызвала полицию и скорую. Раненый мужчина сумел дойти до бывшей жены, которая также вызвала медиков. С двумя проникающими ножевыми ранениями 17 апреля бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину. У пострадавшего - ранение живота с повреждением внутренних органов и порез ноги", - отметили в полиции.

Ребенка забрали в реанимацию. Медики не обнаружили на ней следов изнасилования - только синяки на руках в области запястья. С ней будут общаться психологи. А мужчину прооперировали.

Маму девочки задержали.

Этот факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 121 УКУ. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 156 (развращение несовершеннолетних) УКУ. Следствие продолжается.

Напомним, на Прикарпатье прокуратура передала в суд дело мужчины, который несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу.

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