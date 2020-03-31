На Тернопільщині зафіксовано 98 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на 22:00 31 березня згідно з даними обласного лабораторного центру на Тернопільщині зафіксували 20 нових випадків COVID-19, загалом – 98. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
Загалом виявлені:
76 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
11 – жителі Заліщицького району
5 – жителі Козівського району
2 – жителі міста Тернополя
2 – жителі Кременецького району
1 – житель Тернопільського району
1 – житель Бережанського району
Нагадаємо, станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням.