В Тернопольской области зафиксировано 98 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 22:00 31 марта согласно данным областного лабораторного центра в Тернопольской области зафиксировали 20 новых случаев COVID-19, всего - 98. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
В общем обнаружены:
76 - жители Монастырского района (1 - летальный)
11 - жители Залещицкого района
5 - жители Козовского района
2 - жители города Тернополя
2 - жители Кременецкого района
1 - житель Тернопольского района
1 - житель Бережанского района
Напомним, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием.