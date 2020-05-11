На Тернопільщині розшукують чоловіка, який спалив червоно-чорний прапор

“Інцидент трапився в ніч з 9 на 10 травня у селі Людвищі Шумського району. Зірваний та спалений червоно-чорний прапор, встановлений біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні, побачив місцевий активіст. Виїхавши на місце події, співробітники Шумського відділення поліції обстежили територію та виявили залишки спаленого стяга. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, опитали місцевих жителів”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 ККУ (Хуліганство).

“Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до вчинення злочину”, - повідомили у відділі комунікації.

Нагадаємо, на Одещині чоловік почепив над будинком комуністичний прапор, відкрито провадження.



