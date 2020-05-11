В Тернопольской области разыскивают мужчину, который сжег красно-черный флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Тернопольской области разыскивают злоумышленника, который сорвал и сжег красно-черный флаг, установленный у мемориала погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая в селе Людвище Шумского района. Сорванный и сожженный красно-черный флаг, установленный у мемориала погибшим во Второй мировой войне, увидел местный активист. Выехав на место происшествия, сотрудники Шумского отделения полиции обследовали территорию и обнаружили остатки сожженного флага. Полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили местных жителей", - говорится в сообщении.
Указано, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 УК (хулиганство).
"Правоохранители принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления", - сообщили в отделе коммуникации.
Напомним, в Одесской области мужчина повесил над домом коммунистический флаг, открыто производство.